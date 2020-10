Васил Петров „взриви“ зала България

Безброй бисове и екзалтирана публика от ценители в препълнената столична зала

Васил Петров буквално взриви зала „България“ с концерта си SymphoNY way с Врачанска филхармония сряда вечер. Изправени на крака с нестихващи аплаузи, публиката го връщаше на бис пет пъти. През един и в шахматен ред, но препълнена зала „България“ от разбираща от хубава музика публика, преживяваше всяка песен и пя заедно с Васил Петров. Той наистина поведе столичани по „пътя на симфонията” и им подари незабравима вечер, като разходи ценителите на джаз стандарта, боса новата, класиката, филмовата и поп музика през красиви емоции и стигна до сърцата им.

Сцената споделяха още изключителните музиканти Йордан Тоновски (пиано), Кристиян Желев (ударни) и Христо Минчев (контрабас). Брилянтният певец показа своята интерпретация и перфектна вокална техника на големите хитове на Бийтълс – Michelle, Yesterday и Something, Smile на Чарли Чаплин, The Girl from Ipanema на Жобим, ориенталския джаз стандарт Caravan на Дюк Елингът, филмовата тема Love Story на Франсис Лей и Карл Сигман, поп хита Can`t take my eyes of off you на Франки Вали, Feelings на Морис Алберт и други песни, които познаваме. Специалния гост очарователната, Зорница Иларионова, изсвири впечатляващо соло на Yesterday. Изумителната си техника и звукоизвличане тя показа на „Сантиментален валс” на Чайковски и „Цигански напеви“ от Сарасате и предизвика бурни аплодисменти и овации. За първи път в тази програма се качи на сцената и талантливият цигулар, 16-ят годишния Кай Орлинов, който заедно със Зорница изпълниха Сарасате „Навара“ за две цигулки и достойно ѝ партнираше.Кулминацията на вечерта достигна с изпълнението на O`l man River от мюзикъла Show boat и очакваните теми New York, New York и My Way, където развълнуваната публика пя заедно с Васил Петров.Внимателно подбран репертоар в концерта SymphonyNY way, който тази вечер беше копродукция със Софийска филхармония, и блестящо изпълнение на родният ни певец с Врачанска филхармония с диригент Христо Павлов и Йордан Тоновски джаз трио превърнаха тази вечер в истински празник на сетивата. Възторжената публика не си тръгваше и Васил им подари още няколко минути с великолепния си глас.Концерта на 7 октомври се проведе при пълно спазване на разпоредбите за отстояние и вход и дезинфекция на Министерство на здравеопазването.