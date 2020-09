„Mishel art gallery” празнува 1 година от откриването си с изложба на „Konstantin”

В навечерието на първата година от създаването си, галерия “Mishel Art Gallery”и нейната собственичка Мишел Вълчева покани на една творческа вечер представители на медиите. В приятната, просторна и светла атмосфера, на чаша вино, журналистите имаха пълната свобода да развихрят творческия си потенциал върху бутилки от вино и да отнесат със себе си своите произведения на изкуството.

Създадена през 2019 година, “Mishel Art Gallery” е динамично пространство за изложби и събития, целящо да стане домакин на най-различни проекти съчетаващи изкуство, култура и събития.

Галерията е плод на труда на Мишел Вълчева, художник и body art терапевт. Пространството е следващата стъпка в кариерата на основателката, поставяща начало на нов етап в творческото й развитие. Двата етажа, съставящи 440 кв м предлагат платформа за млади и утвърдени художници, както и любители да потопят зрителите си в динамичния и многообразен свят на изкуството чрез множество различни събития.

Галерията се отличава с динамичната си материя, като не цели да се фиксира в един единствен творчески аспект. Mishell Art gallery е била домакин на 10 изложби и множество курсове и базари още преди да навърши първата си година.

В бъдеще галерията поставя пред себе си предизвикателството да стане център за разнородни събития, включващи в себе си изложби на автори от цял свят, както и на млади художници, курсове за рисуване, камерни концерти, кино прожекции и йога практики.

Мишел е интересен и провокативен артист, една от малкото известни и със своето бодиарт изкуство, с което се занимава вече 10 години.

Участвала е в многоженство състезания по цял свят – Италия, Германия, Сърбия, Франция, Австрия, Великобритания. Печели: Втора награда във Франция през 2016 г. и втора награда в Белград, Сърбия през 2014 г. в категория фейспеинтинг.

Участвала е два пъти на Световно първенство в Австрия (WBF – World Bodypainting Festival). Организирала е много бодиарт пърформанси в България. Автор и създател е на нов тип метод за релаксация: SENSUAL BODY ART THERAPY – “Достигане на релакс чрез рисуване върху тяло”, който създава през 2010 г.

Кой е Константин Константинов?

За рождения си ден “Mishel art Gallery” посреща творбите и техния автор след поредица негови динамични изяви в страната и чужбина. Специален гост на събитието, който ще даде и началото на експозицията ще е художникът Хубен Черкелов, който живее и твори в Ню Йорк.

Изложбата се открива в 18:30 часа на 24-и септември, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 24, София.

Картините на Константин са своеобразно отражение на забележима индивидуалност, характеризираща стила му. Авторът умело работи с овладяната висока цветност, фигуративното съдържание и постига конкретно неконкретни сюжети.

Създадени в различен формат и с различна техника, картините на Константин звучат едновременно в многогласие и цялост.

Константин Анастасов Константинов е роден на 30 юли 1985 г. в гр.Пловдив, България.

Член е на Професионалната Асоцияция на визуалните изкуства в Берлин.

Образувание: Завършва магистратура през 2010 във Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методи”, Факултет по изобразително изкуство. След това бакалавър през 2009 във Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методи”, Факултет по изобразително изкуство. Бакалавър-2007 Четвърто национално състезание за млади художници и писатели „Духът на пролетта“ в памет на Жорж Папазов: III награда в категория „Изкуство“

Константин за хаоса като организиращ център

Защо предпочете изкуството?

– Може би то е предпочело мен!

По енергията и заряда на творбите осъзнавам, че съм в изкуството!…

Във всяка следваща изява може да бъда друг и едновременно себе си.

Има ли глас, тембър картината?

– Със сигурност! Има хора, които пред картини танцуват, други плачат, трети чуват музика. Както и в моето изграждане като творческа личност. За да се вдъхновявам, интересувам се от всичките видове изкуство. Въздействащото произведение е синтез.

Коя е загадката на изкуството?

– Истината е в импровизацията!

Твоят диалог с интуицията?

– Не вземам поръчки – ето го момента на интуицията.

Тестер за какво е изкуството – сетивност, световъзприятие, интелект…

Може да е всичко, може да е само изкуство…

Доста си абстрактен в картините?

– Не съм точно абстрактен, боравя с фигуративното изкуство. Фигуративен художник съм, най-абстрактно казано.

Обичаш ли да жонглираш с емоциите, изобразявайки ги?

Понякога емоциите жонглират с нас!… Опитвам се да ги обхвана и да ги изразявам – те са двигателят на творчеството.

Колко цвята има в твоето ателие?

– Много, но може да са подчинени на много природи. Магията се крие и в преработването на всички цветове в един тон, а той да казва толкова, колкото казват всички цветове. Такъв е светът на художника!…

Подвластен ли си на хаоса?

– Има приемане и предаване. При творческата личност той е организиращ център, а творбата – намерен хаос.

Рисуване и изкуство – къде е разликата?

– Рисуването си е рисуване…

Когато ти е професия, има друг заряд: в ателието може да рисуваш пет часа, но в себе си – 24 часа. Това са процеси, които владеят автора.

И за финал…

Само високото изкуство може да укроти егоцентризма на четката!

Специални благодарности главните спонсори на годишнината:

Изворна вода „БАЧКОВО“ и Винпром Пещера – Серия вина Face 2 Face – произведение на изкуството, което пленява всички сетива и се помни дълго!

Самостоятелни изложби: 2020, Ателие Веселин Русев, Пловдив, България

2019, Тотал Спорт, Пловдив България

2019, сграда Ера, Триер, Германия

2018, Essenza showroom, Пловдив, България

2018, Галерия Анастас, Пловдив, България

2018, Изложение на изкуството Parallax, Лондон

2017, Градска галерия, Димитровград, България

2014, ДА за ТЕБ, Пловдив, България

2014, Център за съвременно изкуство, Габрово, България

2014, Галерия Орловска10, Габрово, България

2014, J Gallery, Ос, Нидерландия

2013, Галерия Анастас, Пловдив, България

2013, Галерия Пиронеса, Пловдив, България

2012, Галерия А+, Пловдив, България

2011, Галерия Пиронеса, Пловдив, България

2011, Галерия Лик, София, България

2010, Сграда “НЕЛБО”, София, България

2009, Галерия Ирида, София, Българи

2008, Галерия Алфа Арт, Ню Брънзуик, Ню Джързи, САЩ

Субсидии за пребиваване:

2018, Art to go jazzy фестивал, Ниш, Сърбия

2017, Симпозиум на акварела, Македония

2017, Art to go jazzy фестивал, Ниш, Сърбия

2017, Колония Буларика, Черна гора

2013, Casa Zia Lina, остров Елба, Италия

2012, Горна Липница, България

2012, Арт къща Дъждовница, България

Групови изложби: 2018, 5-то биенале по акварел, Базел, Швейцария

2018, 5-то биенале по акварел, галерия А, Белград, Сърбия

2018, Арт център – Вила катала, Париж Франция

2018, Панаир за изкуство Parallax, Лондон, Англия

2017, Галерия Арсенал, Пловдив, България

2017, Градска галерия, Петровац, Черна Гора

2015, Galerie De Compagnie, Дордрехт, Нидерландия

2014, Състезание, Галерия Астри, София, България

2014, Градска галерия, Състезание – малки форми, Сливен, България

2008, Национална студентска изложба, Галерия Червеното Пони, Пловдив, България.

2007, Национална студентска изложба, Галерия Червеното Пони, Пловдив, България.

2006, Национална студентска изложба, Галерия Червеното Пони, Пловдив, България.