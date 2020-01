“Музикалният свят на Америка и България” е мотото на предстоящия концерт, който ще се състои на 14 януари от 19.00 в Камерна зала “България”. Публиката ще може да присъства на премиерата на произведението на американския композитор Мартин Макс Шрайнер “Оперни откъси без либрето”, който той посвещава на българската пианистка Александра Иванова.

В програмата на концерта ще звучат още творбите на българския композитор Красимир Тасков “Цирк” и “Сюита за виола и пиано, опус 5” на американския композитор Кристофър Лоури.

Своето изпълнителско майсторство ще представят цигуларката Анастасия Абаджиева и виолиста Кристиан Сугарев.

ПРОГРАМА

I част

Красимир Тасков – “Цирк”- Три пиеси за пиано

Галоп, Момичето на леда, Комедианти

изп. Александра Иванова – пиано

Кристофър Лоури – “Сюита за виола и пиано,опус 5” *

изп. Кристиан Сугарев – виола и Александра Иванова – пиано

II част

Мартин Макс Шрайнер – “Три японски образа” за пиано *

изп. Александра Иванова – пиано

Мартин Макс Шрайнер – “Балада за цигулка и пиано” *

изп. Анастасия Абаджиева – цигулка и Александра Иванова – пиано

Мартин Макс Шрайнер – “Оперни откъси без либрето” (посветено на пианистката Александра Иванова) **

изп. Александра Иванова – пиано

* – българска премиера

** – световна премиера

МАРТИН ШРАЙНЕР е композитор с широк спектър от интереси и музикален опит. Каталогът му наброява над 80 композиции, включително: концертна музика за традиционни симфонични инструменти, джаз ансамбъл, камерни групи, хорова музика и солови вокални произведения. Започва да пише за традиционни японски инструменти през 1994 г. – най-вече за шакухачи и кото. Някои от най-новите му творби съчетават японски и западни инструменти и включват три концертини за кото и симфоничен оркестър. Музиката му е печелила награди от Културния съвет на Масачузетс, Международния конкурс за композиция за камерна музика NERT, Брайънт стипендия от Харвардския университет и сертификат от Конкурса за музикален проект на 21-ви век на Международния център за японска култура в Йокохама, Япония. Музиката на Шрайнер е изпълнявана в Съединените щати, Европа и Япония. Освен многото негови концертни програми и музикални прояви, е получавал и спонсорството от национални и регионални конференции на Сдружението на композиторите, Обединение Inc . Enchanted Circle, концерти на консерваторията на Нова Англия, Shephard School of Music, Райс Университет; Четвърти международен фестивал на китарата, организиран от Университета в Мемфис; Симфоничен оркестър “Мидланд-Одеса”; MusicFest Нара 2014, Нана Centennial Hall, Япония; Kazenomori Hall Chamber Music Series Япония и Летен музикален фестивал Монтана, Швейцария. Симфоничното му произведение за оркестър (Симфония № 1) е записано от словашкия симфоничен оркестър на марката MMC Recordings. Шрайнер е директор на факултета за изкуства и науки в Харвардския университет. В тази своя позиция той основава „Разширяване границите на авторитета“ – форум за изграждане на общности и партньорства в авторството с мултимедийни източници и инструменти. Шрайнер е завършил Музикалната консерватория в Нова Англия (MM’86), където неговите основни учители са Артър Бергер, Пози Ескот и Малкълм Пейтън. Той е студент по музикална композиция в класа на Филип Безсансън и Робърт Стърн в университета в Масачузетс в Амхърст; има съвместни композиции с „Франк Е Уорън Музикална служба“ и други композиции, разпространявани чрез „J. W. Pepper Music“.

Мартин Шрайнер посвещава на Александра Иванова творбата си „Оперни откъси без либрето“, провокиран от нейните уникални качества на изпълнител.

КРАСИМИР ТАСКОВ (1955) завършва ДМА” П.Владигеров”- София с композиция и пиано. Посещава курсовете по композиция на проф.Тон де Леув и проф.Тео Ловенди в Холандия и на проф. Анатол Виеру от Румъния.

Носител е на национални и международни награди от конкурси по пиано(Сантандер,Испания ; ”П.И.Чайковски”, Москва) и композиция (Токио-1991,1995,1999- І награда, 2002 за Дуо Пиано; Пловдив- І награда на нац. конкурс за Концерт за кларинет и орк. в 7/8, I награда на нац. конкурс “Елиас Канети” за оркестровата му творба “Мнимият оратор”, призови награди от международни конкурси у нас и чужбина за камерни и хорови творби и др.).

През 1984 г. неговият клавирен цикъл“Архаични картини” е сред препоръчаните творби на Международната трибуна на композитора на ЮНЕСКО в Париж.

Автор е на редица симфонични- сред които, Концерти за пиано, за цигулка, за обой, ”Преображение IV”, “Празненство” и др., камерни, вокални, хорови творби,на операта-бурлеска “Царе на белите”,често изпълнявани, както у нас , така и в чужбина на престижни музикални фестивали (Япония, Русия, Словения, Италия, Франция, Холандия,САЩ и други). Има редица издадени творби, както и осъществени многобройни студийни и CD записи(Фантазии за Дуо пиано, Б.Мартину-Пиеси и цикли за чело и пиано, Авторски CD) , като изпълнител и автор.

Солист е на наши симфонични оркестри, както и активно концертиращ камерен изпълнител. Бил е член на жюри на национални и международни конкурси за пианисти. Красимир Тасков е преподавател , професор в НМА “П.Владигеров” София по композиция и пиано (завеждащ катедрата по композиция).

Родом от Нешвил, Тексас, КРИСТОФЪР ЛОУРИ се очертава като един от водещите виолисти и най-изпълняваните композитори от своето поколение. Той е двукратен победител в Международния конкурс за виола „Лионел Тертис“, печели „Наградата на журито на панела“ през 2016 г. и „Президент на наградата на журито“ на Юри Башмет през 2013 г. Освен това е печелил награди в Конкуренция (2015), Конкурс за концерти на LSU (2014, 2012), Концерен конкурс на Филхармоничен оркестър в Нешвил (2012 г.), Концерентен конкурс „Вандербилт“ (2008 г.), Национален солов конкурс „АСТА“ (2007 г.), Концерентен конкурс „Източен музикален фестивал“ (2006 г.) и много други.

Кристофър Лоури е бил победител в конкурса за младежки композиции от Оклахома 2016, Международния конкурс за композиране на Salford 2016, 2016 ABLAZE Orchestral Masters Call for Scores, 2016 Алабамски симфоничен оркестър Call for Scores, 2016 BandWidth Music Festival Call Call for Scores и 2016 Missouri Composers ,Конкурс за композиционен проект за оркестър. Има втора награда в конкурса за композиция на световни проекти за 2015 г. ; награди в конкурса за композиция NAfME (2015 г., 2012 г.), награда за композиция на Франк Ван Дер Стъкен (2015 г.), състезанието по композиция на оркестър „Нешвилска филхармония“ (2015 г.) и Международното състезание по композиция за кларинет „Антон Стадлер“ (2010 г.).

Музиката му се изпълнява по целия свят от ансамбли като Нешвилски симфоничен оркестър, Филхармония в Невил, Имперски симфоничен оркестър, Централен оркестър на Кралските военновъздушни сили (Обединеното кралство), Симфоничен оркестър на Университета на Остин Пей, Симфоничен оркестър на Средния TN State University, Vanderbilt Wind Symphony и др. Камерният хор на Блеър, Ню Йоркски струнен оркестър, Ню Йоркски струнен оркестър на Плейнвю Стар Бетсаж JFK, Струнен оркестър на гимназията в Линбрук, Симфоничен оркестър на младежите, Младежки симфоничен оркестър в Нешвил, Младежка оркестрална институция в Нешвил, Младежки оркестър на Луизиана. Неговото произведение A Cypress Prelude, Opus 16, беше записано от Микел Томс и Бърнската филхармония (Чехия) за комерсиално издание на CD (ABLAZE Records: Orchestral Masters,Лоури е еднакво активен като композитор, солист, камерен музикант, оркестров музикант и звукозаписен инженер. В момента той е помощник главен виолист на симфоничния оркестър на Батон Руж и главен виолист за оркестъра на Акадиана и е член-основател на струнния квартет „Арс Нова“. Участва като солист на симфоничния оркестър на езерото Lewisville, Луизиана Синфониета, LSU Symphony, LSU Philharmonia, LSU Camerata, Нашвил Синфониета, Университетски оркестър на Vanderbilt, Атлантически ансамбъл и други. Наскоро е записал гречианските вариации на Динос Константинидес за соло виола, LRC 106a с Луизиана Синфониета за комерсиално издание на CD на Centaur Records.Основните учители по виола на Лоури включват Елиас Голдщайн, Катрин Плъмър и Мери Хелън Лоу; основните му учители по композиция включват Динос Константинидес, Майкъл Алек Роуз, Майкъл Слейтън, Майкъл Курек и Стан Линк.

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА завършва през 2010г. висше образование /бакалавър/ в НМА „Проф.П.Владигеров” в класа по пиано на проф. Йовчо Крушев. През 2015г. завършва и Теоретико-композиторски и диригентски факултет /магистър/ със специалност музикознание –профил солфеж. Има множество самостоятелни концерти, излъчени по телевизия – /2001 -2006/г. Нейни изпълнения са излъчени по БНР и Classik FM. През периода 2005-2015г. има участия и концерти в НМА ”Проф.П.Владигеров”, Съюз на българските композитори,Австрия,Германия и др. Сред по-значимите и концертни изяви са:

*Солист в концерт на Академичен симфоничен оркестър на НМА „Проф.П.Владигеров“ – Бетовен, Концерт за пиано и оркестър №3

*Солист в концерт,посветен на 95 години от рождението на Александър Райчев в НМА „проф.Панчо Владигеров“

* Юбилеен концерт на Art Chamber Duo “Polyconcerto” и приятели в къща-музей „Панчо Владигеров“

* Камерен концерт „Дяволски трели“ на Art Chamber Duo “Polyconcerto”в музей „Борис Христов“

* Камерен концерт „Пролетни щрихи“ на Art Chamber Duo “Polyconcerto”в музей „Борис Христов“

* Участие като солист във фестивал „Нова българска музика -2018“ с премиера от Стоян Бабеков – Съюз на българските композитори

* Участие като солист и камерен изпълнител в Юбилеен концерт „Николай Бадински – 80 години от рождението му“- Съюз на българските композитори

* Участие като камерен изпълнител в галаконцерт с произведения на Панчо Владигеров в церемонията „Кристална лира“ 2019 – Софийска опера и балет.

Александра Иванова взима участие в майсторските класове на проф.В.Чучков, д-р А.Тошева, проф.С.Пинкас и Е.Хърш, проф.Т.Поддубная, М.Серяков, проф.Д.Лутц и др.

От 2017г. Александра Иванова е корепетитор на балета в Софийска опера и балет.

Печелила е награди на I международен конкурс „Млади виртуози” ,V балкански фестивал „Арт амфора” – специална награда, грамота от Министерство на културата за творчески постижения.

КРИСТИАН ЕДВИНОВ СУГАРЕВ е роден в София през 1991 г. Започва да свири на цигулка на седем годишна възраст и през 2002 г. е приет в НМУ “Любомир Пипков” със специалност виола. През 2007 г. участва в лятното турне на международния младежки оркестър на Централна Европейска Инициатива (CEI), с концерти в Италия и Германия под диригентството на Игор Корети. Още като ученик Кристиан печели редица конкурси, сред които: Международен Конкурс “Млади Виртуози”; Осми Международен Конкурс за Изпълнение на Немска и Австрийска Музика, Бургас; Национален Конкурс “Върбан Върбанов” и други.

През 2010 г. е приет в НМА “Панчо Владигеров”. В първата си година като студент, след успешно прослушване, става член на Класик ФМ Оркестър, където свири и до днес. По-късно с Класик ФМ, Кристиан изпълнява една от соловите партии на премиерата на “Синя Планина” (“Blue Mountain”) за струнен квартет и струнен оркестър от Роджър Пшитулски. Той изпълнява с Класик ФМ и първото си авторско произведение за струнен оркестър .

Като студент в Националната Музикалната Академия, Кристиан свири три пъти като солист с Академичния Симфоничен Оркестър и веднъж със Софийска Филхармония. През 2011 и 2013 участва със стипендия в лятната музикална академия ISA в Семеринг, Австрия, където взима уроци при Херберт Кефар и Гилад Карни.

Кристиан Сугарев е един от основателите на “Сапаев” Квартет, и като част от състава печели два международни конкурса по камерна музика и свири две поредни години на откриването на международния конкурс по камерна музика в Одрин с Проф. Ангел Станков и Проф. Божидар Ноев, както и на Европейски Музикален Фестивал.

През 2014 Кристиан Сугарев е приет с пълна стипендия в Miami University, САЩ, където завършва магистратура през 2016 с отличен успех. Като студент в Miami University участва два поредни сезона в Round Top Festival Institute; свири като солист на студентския оркестър и изнася голям брой рецитали.

През 2016 е приет за докторантура в College-Concervatory of Music в Синсинати, Охайо с пълна стипендия. Същата година печели прослушвания за Richmond Symphony Orchestra и Springfield Symphony Orchestra, с които свири до 2017.

През май 2017 Кристиан избира да прекъсне следването си, за да се върне в Родината. Месец след завръщането си печели конкурс за работа в Софийска Филхармония, където свири до днес.

АНАСТАСИЯ ДЕТИСТОВА – АБАДЖИЕВА завършва НМА “Проф.П. Владигеров” – цигулка при проф. Йосиф Радионов и камерна музика при проф. Васил Казанджиев. Има специализация по камерна музика в НМА“Проф.П. Владигеров“; награди от конкурса „Св. Обретенов“ и участия в младежкия фестивал „Jeuness Musical“. Изнася самостоятелни концерти . Има постоянна концертна дейност като първа цигулка на струнен квартет „Хорс“, която включва участия в наши и международни фестивали, изяви в много европейски държави, реализации на записи на множество музикални произведения и представяния в медиите. Осъществила е редица първи изпълнения на нови творби, някои от които са създадени и посветени на нея. Особено място в творческата й дейност заема съвместното музициране с прекрасните инструменталисти, участници в Академичния камерен ансамбъл. Концертира и с други камерни формации. Работи в оркестъра на Софийска опера и балет.