Три биса за Васил Петров в Созопол

С впечатляващ концерт „SymphoNY Way” той закри летния сезон

Изключителният Васил Петров поведе зрителите в Амфитеатъра в Созопол по „пътя на симфонията” и им подари незабравима вечер за закриване на летния сезон. Изправени на крака с нестихващи аплаузи, публиката го връщаше на бис три пъти. Събитието се осъществи с подкрепата на Арт Комплекс Анел, комплекс Созополис, Ваканционно селище Санта Марина и община Созопол.

Заместник кмета на Созопол, г-н Тодор Дамянов връчи цветя на Васил Петров и откри вечерта с думите: „Добър вечер, драги зрители и драги гости! Имам честта да приветствам с добре дошли за пореден път на сцената на Амфитеатър Созопол Васил Петров и Симфониета Враца, чиито изпълнения имахме удоволствието да се насладим това лято. Измина едно добро, макар и много „сложно“ лято. Васил Петров е уникален изпълнител и творец за българската музикална култура, брилянтен със своя стил и класа и е прекрасно, че именно този концерт се явява своеобразен край на лятната културна програма в Созопол. Благодаря и на спонсорите, които подкрепиха събитието.“

На 20 Септември (неделя) на сцената на Амфитеатър Созопол Васил Петров представи мащабния си проект „SymphoNY way” с Врачанска филхармония с диригент Христо Павлов. На сцената бяха още изключителните музиканти Йордан Тоновски (пиано), Кристиян Желев (ударни) и Христо Минчев (контрабас). Брилянтният певец показа своята интерпретация и симфонична версия на големите хитове на Бийтълс – Michelle, Yesterday и Something, Smile на Чарли Чаплин, The Girl from Ipanema на Жобим, ориенталския джаз стандарт Caravan на Дюк Елингът, филмовата тема Love Story на Франсис Лей и Карл Сигман, поп хита Can`t take my eyes of off you на Франки Вали и други песни, които познаваме. Васил Петров покани на сцената очарователната виртуозна цигуларка, Зорница Иларионова, която изсвири впечатляващо соло на Yesterday. Изумителната си техника и звукоизвличане тя показа и на „Сантиментален валс” на Чайковски, „Цигански напеви“ от Сарасате и „Лято“ от „Годишните времена“ на Вивалди, с което предизвика бурни аплодисменти и овации.

Кулминацията на вечерта бе достигната с изпълнението на очакваните New York, New York и My Way, където развълнуваната публика пя заедно с Васил Петров, след което го повика три пъти на бис.

Забележителната програма „SYMPHONY WAY“ на Васил Петров с Врачанска филхармония в копродукция със Софийска филхармония ще бъде представена и в София на 7 Октомври от 19:00ч в зала България.

Билети са налични на касата на зала България и в мрежата на Ивентим.

Концертът ще се проведе при пълно спазване на разпоредбите за отстояние и вход и дезинфекция на Министерство на здравеопазването.