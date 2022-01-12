Настольная Игра “коста Руана”

Но не тут-то было… Сегодня на Розовом диване – кладооткапывательная настольная игра Коста Руана. Цена товара Настольная игра “Коста Руана” действительна только в интернет-магазине Podarki-Market.ru и может отличаться от стоимости в розничной сети. Обитают племена в вигвамах соответствующего цвета, скрученных из бумажного строительного материала. В этих же лачугах туземцы хранят пластиковые кристаллы сокровищ, которых на острове закопано без малого 50 штук. Выкладываем карты и ставим туземца («карта-карта-человечек»), открываем карты, применяем карты, собираем сокровища с островов, готовимся к новому раунду. Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. вавада

Но вы же знаете, что острова очень любят посещать пираты и закапывать там свои сокровища. Целью игры будет заполучить как можно больше драгоценных камней. Пиратские клады разложены по островам, на которые вождям предстоит отправлять своих людей в настольной игре Коста Руана. Распоряжаются перемещением туземцев и сокровищ вожди, но только Шаман решает, при каких условиях можно начать очередную экспедицию. Так что, если вождь скомандовал выдвигаться на остров днём, а Шаман предсказал успех вылазке во время ночного прилива, племя допустившего ошибку вождя не тронется с места. Они решили оставить на острове свой клад и со спокойной душой уплыли покорять моря.

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На два любых острова размещается по 4 сокровища, на остальные – по 5. Карточки передвижений сортируются по количеству насечек (оно не должно превышать число игроков), получившаяся колода перемешивается и оппоненты получают по 5 карт. Увлекательная настольная игра “Коста Руана” позволит игрокам почувствовать себя в роли вождей далеких племен. Суть игры заключатся в том, чтобы набрать как можно больше сокровищ, которые спрятаны пиратами на острове. Каждый игрок должен делать то, что написано на выпавшей ему карте, но он может попробовать сменить предписания, скопировав карточку соперника. Кроме этого, существуют дополнительные методы для того, чтобы обхитрить других игроков и стать победителем.

В остальном – интересная игра-головоломка с ярким оформлением, несложными правилами и увлекательным игровым процессом. Понравится как начинающим, так и опытным игрокам, отлично развивает логическое мышление у детей. По правилам естественного отбора вождей на архипелаге может быть не больше шести и не меньше двух (иначе это уже не вождь племени, а король острова). Каждый из вождей отбирает себе десять туземцев цвета своего племени и устанавливает вигвам (как подтверждение своей власти).

В архипелаг входит 10 островов, которые облюбовали пираты для захоронения своих сокровищ – именно здесь и развернутся основные события игры. Две специальные карточки условий определяют активные цвета карт перемещений на текущий раунд. Пишите отзывы о каждом товаре, приобретенном в интернет-магазине ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ. Благодаря этому другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести. А Вы за свои отзывы получите заслуженную награду на ваш бонусный счет. Каждый игрок оказывается вождём одного из племён, чьим местом обитания является группа небольших островов в океане.

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Победителем в “Коста Руана” становится тот участник, который заработает наибольшее количество очков уважения за собранные сокровища и туземцев в своём резерве. Экивоки 3-е издание – это улучшенная версия веселой игры для компании. Есть также две карты условий (день/ночь и прилив/отлив). Вожди могут отдать только те приказы, которые совпадают по цвету с ними.

Пока морские волки в режиме особой секретности закапывали в песок очередной сундук, за ними из-за ближайших пальм наблюдали сотни любопытных глаз. В прошлой игре мы не так часто бросали, сегодня исправлялись. Не думаю, что это плохо, но сегодня снова было не лучшее наше большинство. Не лучшая игра, хорошо, что нашли ключ к победе. Нам нужно играть лучше, чтобы улучшать свои результаты.

Туземцам архипелага Коста Руана страшно повезло! Пираты избрали их острова в качестве самого надёжного места для припрятывания своих сундуков с золотом и другими сокровищами. Пиратам и невдомёк, что на островах обитают туземцы, которые тоже любят блестящие штучки. После этого племя, оказавшееся на каком-либо острове в большинстве, забирает с этого острова одно сокровище. Полученные сокровища вожди прячут в свои вигвамы, чтобы до конца партии настольной игры Коста-Руана соперники не знали, кто сколько накопил. Из пожеланий – увеличить размер карточек островов (например, сделать их размером как в «Mundus Novus»). Это упростит размещение кристаллов и фишек туземцев при игре полным составом.

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Карты, вигвамы и бриллианты, яркие цвета, милый тотем – всё это способствует приятной игре. Коста Руана подойдёт тем, кто любит молниеносно ориентироваться в ситуации, испытывать интуицию и разгадывать планы соперника. Три дня назад к нам приплыли морские люди на больших деревянных чудищах. Сначала наши племена захотели сразиться с ними, но потом мы увидели, что их много, и у них острые рубящие палки из блестящего твёрдого камня.

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